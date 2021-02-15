«В недрах властной вертикали бродят сомнения»

Особо не собирались, движению не мешали — так Кремль прокомментировал итоги так называемой акции с фонариками. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, нарушения закона не было, все прошло спокойно. Тем временем депутат-единоросс Андрей Барышев предложил разрешить массовые прогулки граждан. Однако фракция коллегу не поддержала. Позже появилась информация о том, что парламентарий переходит в «Яблоко», затем он сам ее официально опроверг. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть задумалась над тем, как сбить градус напряжения в обществе.

Дмитрий Песков дал весьма романтичный комментарий по поводу так называемой акции с фонариками, прямо под стать Дню святого Валентина. Ничто прекрасное Кремлю не чуждо. Пресс-секретарь президента заявил буквально следующее: «Да, ходили отдельные люди с фонариками, прекрасно. Может быть, кто-то влюблен, кто-то, может, против чего-то протестовал. Кто-то, может, просто за компанию, не понимая, зачем надо фонарики зажигать». Но, главное, закон не нарушали, поэтому все прошло спокойно. Тем более что акция не была массовой. Хотя некоторые, возможно, захотят с этим поспорить.

В целом можно сказать, что то, что случилось накануне — пассажи о немецких бомбардировщиках, коллаборационистах, попытки привлечь к ответственности всех и вся — все это было намного мощнее, чем само событие. Может быть, эти фонарики никто более и не вспомнит, а вот попытки записать тех, кто думает по-другому, в предатели родины, спровоцировать конфликт поколений — это останется в памяти народной. Правда, возможно, цель оказалось отчасти достигнута — некоторых, наверное, удалось напугать.

Тем не менее, небо на землю не упало. Если и случился некий коллапс, то по причине непогоды, и фонарики здесь решительно ни при чем. Более того, утром в понедельник, так сказать, по горячим следам произошедшего наметилось нечто вроде оттепели. Депутат-единоросс Андрей Барышев внес законопроект, который разрешает массово гулять по улицам. А то ведь сейчас любое скопление людей можно считать неразрешенной акцией.

В принципе, зрелая инициатива, по крайней мере, это можно было бы обсудить. Однако фракция коллегу не поддержала.

Известный автор запретительных законов Дмитрий Вяткин назвал подобную инициативу поводом для создания информационного шума перед думскими выборами. Поэтому у таких предложений не может быть никаких перспектив. Позже появилась информация, что господин Барышев, оказывается, социально чуждый — решил переметнуться к «яблочникам». Событие претендует на сенсацию.

Впрочем, идем дальше. Нельзя обойти стороной и еще один очень интересный факт: Дмитрий Медведев объяснил, почему за час до начала мероприятия штаба Навального опубликовал в Instagram красивые фото зимнего пейзажа, в центре которого находились — внимание — фонари. Так вот, это не то, что некоторые подумали, написал позже замглавы Совета безопасности: «Ошиблись, это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты». Поверим Дмитрию Анатольевичу на слово.

Тем не менее, невольно приходит в голову, что где-то в недрах вертикали бродят некоторые сомнения относительно силы закрученных гаек. И даже, как мы видим, появляются прямые тому доказательства — вот и упомянутый депутат Барышев предложил ослабить резьбу. А то ведь звучат враждебные голоса про изоляцию, диктатуру и полицейское государство.