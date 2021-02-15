В Тихорецком техникуме железнодорожного транспорта выявлены взятки

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении преподавателя и студента Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта – филиала Ростовского государственного университета путей сообщения, сообщает ведомство. Женщина-преподаватель подозревается в получении взятки, а студент – в даче взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба управления.

По данным следствия, в феврале 2020 года преподаватель техникума потребовала от старосты группы заочников, обучающихся на четвертом курсе, передать ей деньги, собрав их у семи студентов группы. За это преподаватель обещала подготовить дипломные проекты от имени студентов, а также обеспечить положительные отзывы рецензентов и успешную защиту на заседании государственной экзаменационной комиссии. Староста согласился и получил от однокурсников 175 тыс. руб., которые передал преподавателю. В итоги все семь студентов защитили дипломы на отлично.

Анна Перова, Краснодар