На Кубани от COVID-19 привились более 81 тысячи человек

Сегодня в Краснодарском крае получи прививку от коронавируса больше человек, чем заболели за весь период пандемии – более 81 тыс. жителей. Об этом зашла речь на планерке в Законодательном собрании региона, сообщает пресс-служба парламента.

При этом преимущество отдано вакцине «Спутник V». Сделать прививку можно в 97 медицинских организациях, в том числе в 86 поликлиниках. Кроме того в Краснодаре работают два мобильных и пять стационарных пунктов в торговых центрах. Свои мобильные пункты вакцинации появились также в торговых центрах Сочи и Новороссийска.

«Перед нами стоит задача в максимально короткие сроки привить 60% населения. Это возможно сделать, несмотря на определенные сложности, связанные с особенностями работы со штаммом COVID-19, российскими учеными в сжатые сроки созданы и зарегистрированы две вакцины», - сообщил спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

По его словам, сегодня стоит обратить внимание региональных властей на проблему интернет-торговли иностранными вакцинами против коронавирусной инфекции, они не зарегистрированы в России, и граждане рискуют приобрести «пустышку».

Андрей Ульченко