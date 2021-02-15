ФСБ: в Татарстане диверсий нет с 2012 года

«Действующая система предупреждения террористических проявлений не позволила террористическим группировкам совершить с 2012 года ни одного диверсионного акта на территории нашей республики»,— заявил сегодня начальник управления ФСБ по Татарстану Игорь Хвостиков на заседании республиканской антитеррористической комиссии.

В 2020 году Татарстане выявили 64 преступления «террористического характера» и 24 — «экстремистской направленности», сказал в свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов. «За этими преступлениями могут стоять как организованные группировки, так и фанатики-одиночки, прошедшие идеологическую обработку»,— предположил глава республики.

В качестве примера он напомнил о задержании в Кукморе «приверженца радикального ислама Замалеева», под «влиянием» которого «16-летний сын его сожительницы бросил на территорию отдела внутренних дел бутылки с зажигательной смесью» и был ликвидирован в ответ на сопротивление правоохранителям. Глава республики отметил, что Замалеев ранее был судим «за подготовку и осуществление в 1999 году подрыва газопровода» в республике.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"