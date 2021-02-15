Куратор силовых структур в воронежском облправительстве Борис Зинченко может оставить пост

Руководитель управления по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области Борис Зинченко планирует покинуть свой пост, сообщили “Ъ-Черноземье” источники в облправительстве. Он уходит в отставку в связи со скорым достижением предельного 65-летнего возраста. Сейчас господину Зинченко 64 года.

Господин Зинченко возглавлял областное управление о взаимодействию с административными и военными органами десять лет. Ранее он был замначальника регионального УФСБ Борис Зинченко. На посту в обправительстве господин Зинченко в 2010 году сменил Евгения Ильина, у которого закончился срок служебного контракта.

В 2019 году господин Зинченко заявлял, что обеспечивающие деятельность госорганов Воронежской информационные системы «систематически, практически регулярно» подвергаются хакерским атакам, которые, впрочем, удается отбивать. «Мы выявляем попытки атак, но убытков от них не несем. Мы работаем над предотвращением атак с ФСО и органами госбезопасности»,— рассказывал он, добавляя, что власти стремятся к тому, чтобы «средний срок простоя информационных систем из-за компьютерных атак составлял не более часа».

При этом чиновник сообщал, что денег на борьбу с хакерами воронежским властям не хватает: на начало 2019 года из 30 государственных информационных систем, используемых различными органами власти региона, только 18 имели сертификаты соответствия информационной безопасности, при этом аттестацию восьми систем не удалось провести из-за «отсутствия финансовых ресурсов».

Сергей Калашников, Андрей Цветков