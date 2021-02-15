В Ярославской области на очистке дорог после снегопада занято 400 спецмашин

В Ярославской области продолжаются работы по ликвидации последствий сильного снегопада, прошедшего в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что дорожными и коммунальными службами области работы ведутся в усиленном круглосуточном режиме.

По словам директора регионального департамента дорожного хозяйства Евгения Моисеева, в выходные от 346 до 415 единиц спецтехники занимались расчисткой дорог в области и обработкой проезжей части противогололедными материалами.

«Обстановку осложняли порывистый ветер, метель, была снижена видимость. Одномоментно навести порядок на дорогах сложно, поэтому специалисты продолжают работу. В целом справляются, серьезных затруднений в движении транспортных средств на дорогах Ярославской области удалось избежать»,– отметил господин Моисеев.

Зимним содержанием региональных дорог занимается подрядная организация АО «Ярдормост» и четыре субподрядных организации. Ярославская областная дорожная служба осуществляет мониторинг дорожной ситуации и контролирует качество уборки дорог.

В пресс-службе рассказали, что областные дорожные службы в прошедшие выходные снова помогали расчищать от снега улицы Ярославля. Работа велась в ночное время на основных магистралях и на дорогах, требующих особого внимания. С 15 февраля для помощи Ярославлю выделили пять самосвалов, которые занимаются вывозкой снега.

Антон Антонов