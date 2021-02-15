Бывший арендатор лесных участков в Геленджике оспаривает расторжение договоров в ВС

ООО «ДЮСШ Пилот Рейсинг Тим» пытается обжаловать в Верховном суде (ВС) РФ решения арбитражного суда Краснодарского края о расторжении договоров аренды лесных участков в Геленджике. Речь идет о трех участках площадью 164, 148 и 112 га в районе урочища Сосновка между Геленджиком и селом Дивноморское.

Кассационная жалоба на вступившее в силу судебное решение поступила в ВС 30 декабря 2020 года, рассмотрение назначено на 15 февраля. Информация об этом размещена на сайте Верховного суда.

Как писал “Ъ-Кубань”, в 2020 году краевой арбитраж удовлетворил иски министерства природных ресурсов Кубани о расторжении договоров аренды лесных участков с ООО «ДЮСШ Пилот Рейсинг Тим», на которых располагался популярный у туристов автокемпинг «Сосновое».

Основанием для расторжения договоров аренды стало то, что «Пилот Рейсинг Тим» не подготовил к установленному сроку проект освоения лесов на арендованные участки.

Представители Экологической Вахты по Северному Кавказу (ЭВСК) тогда заявили, что на протяжении нескольких лет арендатором допускались грубые нарушения требований лесного законодательства, в том числе использование лесных земель в водоохранной зоне Черного моря в качестве автостоянки.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДЮСШ Пилот Рейсинг Тим» зарегистрировано в Геленджике в 2007 году. Руководителем является Дмитрий Михайленко, учредителем - ООО "Южная линия" Основным видом деятельности указано - образование профессиональное дополнительное.

Наталья Решетняк