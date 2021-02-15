Доходы бюджета Орловской области выросли на 7% в 2020 году

Бюджет Орловской области в 2020 году на фоне пандемии коронавируса смог увеличить объем доходов на 6,9% в сравнении с результатами 2019-го. Объем доходов достиг порядка 42 млрд руб. Об этом сообщил на продолжающейся в эти минуты пресс-конференции губернатор Андрей Клычков.

Собственные налоговые и неналоговые доходы облбюджета (за исключением безвозмездных федеральных поступлений) увеличились на 2,5%.

Расходы бюджета Орловской области по итогам исполнения в 2020 году составили 43,7 млрд руб., увеличившись на 24,1%, сообщил также господин Клычков.

Бюджет 2021 года, по его словам, «сохранит социальную направленность», также регион вернется к погашению государственного долга, приостановленного в 2020-м. «В прошлом году снизили расходы на погашение госдолга, объективные обстоятельства вынудили сократить. Возобновим это в 2021 году. Рассчитываем, что сокращение долговых обязательств региона к 2024 году составит более 80% за счет ежегодного погашения»,— сообщил господин Клычков.

Он также сообщил, что индекс промышленного производства региона (ИПП) в 2020 году составил 107,8% к 2019-м. Объем произведенных орловской промышленностью товаров и оказанных услуг составил почти 149 млрд руб.

О том, по каким статьям регионы теряли доходы в 2020 году из-за сложностей у бизнеса, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Бюджеты учатся экономии».

Сергей Калашников