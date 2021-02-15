«Россети Тюмень» в 2020 году заработали на нетарифных услугах более 304 млн рублей

Выручка компании «Россети Тюмень» за предоставление дополнительных услуг составила более 304 млн руб. за 2020 год, сообщили в пресс-службе компании с ссылкой на первого заместителя генерального директора Сергея Фролова.

По данным пресс-службы, самой популярной услугой стало техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сторонних сетей с долей 45% от общего объема заказов, более 30% составила аренда объектов компании и услуги по размещению телекоммуникационного оборудования.

Почти половина от общей выручки за нетарифные услуги пришлась на Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО): ее сумма составила более 146 млн руб. (превысила плановый показатель в регионе на 42%). Дополнительные услуги оказались наиболее востребованы на территории филиалов «Россетей» в Сургуте и Нефтюганске.

По словам Сергея Фролова, в 2021 компания планирует увеличить сумму выручки за допуслуги на 17% до 353 млн руб. «Развитие нетарифных услуг — это возможность диверсифицировать доходы компании и обеспечить ее устойчивость к любым внешним изменениям. Мы имеем наработанный портфель эффективных решений, в том числе цифровых, которые будут полезны как представителям региональных властей, так и крупным бизнес-игрокам Урала и Западной Сибири»,— отметил первый заместитель генерального директора АО «Россети Тюмень».

Территория обслуживания компании «Россети Тюмень составляет около 1,5 млн квадратных км и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВтч.

Ирина Пичурина