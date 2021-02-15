Председатель ЦИК Удмуртии Виктор Кушко выдвинут на пост омбудсмена республики

Председатель ЦИК Удмуртии Виктор Кушко выдвинут на пост уполномоченного по правам человека в республике. Об этом “Ъ-Удмуртия” сообщил заместитель председателя госсовета - руководитель постоянной комиссии по госстроительству Александр Прозоров. По его словам, кандидатуру господина Кушко предложил глава Удмуртии Александр Бречалов. Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии

Вениамин Соломенников, занимавший пост омбудсмена республики, покидает ее в связи с истечением срока полномочий. На завтрашней сессии госсовета он выступит с докладом о своей деятельности в 2020 году.