Имущество геленджикского ДРСУ продается за 79 млн рублей

Имущество НАО «Геленджикское ДРСУ» выставлено на торги за общую начальную цену 79,7 млн руб., сообщает в ЕФРСБ арбитражный управляющий компании.

Самый дорогой лот стоит 26,1 млн руб., он включает в себя производственную базу на земельном участке по улице Новороссийской, состоящую из нескольких нежилых помещений (мастерская, котельная, гараж и т. д.). Еще одна производственная база в Геленджике продается за 23 млн руб. В лот входит право аренды земельного участка 3,4 тыс. кв. м до 2064 года, нежилое здание административно-бытового корпуса (в нем прописан 21 человек) и другие здания. Остальные лоты – оборудование, автомобили, запчасти.

Согласно документам арбитражного суда, НАО «Геленджикское дорожное ремонтно-строительное управление» было признано банкротом в 2018 году по заявлению «Геленджикской транспортной компании», которой организация задолжала 5,9 млн руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, на прошлых торгах арбитражному управляющему ДРСУ удалось реализовать имущество на 24,1 млн руб. Среди проданных лотов также была производственная база в Геленджике.

По данным «СПАРК-Интерфакс», НАО «Геленджикское дорожное ремонтно-строительное управление» было зарегистрировано в 1992 году, основной вид деятельности - эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Размер уставного капитала составляет 18,4 млн руб., он на 100% принадлежит департаменту имущественных отношений Краснодарского края. В 2019 году чистый убыток компании составил 7,2 млн руб., данных о выручке нет.

С 2019 года учредителя и директора организации Константина Малого пытались привлечь к субсидиарной ответственности на 80 млн руб.

Виктория Колганова