На этой неделе в Татарстане похолодает до 32 градусов мороза

В Татарстане в среду, 17 февраля, температура воздуха ночью составит -32°, днем ожидается не выше -17..-22. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

Завтра, 16 февраля, Татарстан будет на северной периферии антициклона. В этот день в республике прогнозируют слабый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров упадут до -23..-28°, днем они поднимутся до -17..-22°. На дорогах сохранится гололедица.

18 февраля температура ночью составит -23..-28°, днем ожидается -16..-21°. По предварительному прогнозу, в пятницу и субботу в Татарстане сохранится морозная погода. Температура ночью составит -20..-27°, днем — не выше -15..-20°.

"Ъ-Казань"