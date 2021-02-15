В отношении экс-главы Баймакского района Башкирии возбуждено уголовное дело

Сибайский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 59-летнего бывшего главы администрации Баймакского района Ильшата Сидикова по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, в 2013 году Ильшат Сидиков, будучи главой района, без проведения торгов заключил муниципальный контракт на ведение строительного контроля при реконструкции стадиона «Труда» в Баймаке с подрядной организацией ООО «Передвижная механизированная колонна - Баймак». Эта же компания стадион реконструировала, поэтому контроль за объектом был формальным и фактически не выполнялся.

Стоимость реконструкции стадиона составила 82 млн руб. Строительные материалы без согласования с заказчиком были заменены на более дешевые, а работы выполнены не в полном объеме. Это причинило ущерб бюджету муниципалитета в размере 3 млн руб. Стадион в эксплуатацию не введен, так как эксплуатировать его невозможно из-за риска его обрушения. Требуются восстановительные работы, которые оцениваются в 25 млн руб.

Ильшат Ситдиков занимал должность главы Баймакского района с 2011 по 2018 годы.

Влада Шипилова