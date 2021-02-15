Краснодарский долгострой ЖК «Радуга» планируют заселить в 2023 году

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство Фонда защиты дольщиков Кубани о намерении взять на себя обязательства застройщика-банкрота, который ранее возводил ЖК «Радуга», об этом в соцсетях сообщил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Сдача объекта намечена на начало 2023 года.

«Арбитражным судом вынесено определение об удовлетворении ходатайства фонда о намерении перенять права и обязательства застройщика-банкрота ООО «Радуга». Кроме того того, юристы фонда добились снятия части обеспечительных мер по объектам», – отметил Андрей Алексеенко.

Долгострой расположен по ул. Жигуленко, 7, он состоит из трех 20-этажных литеров разной степени готовности. Работы на объекте началась в 2015 году и ввод его в эксплуатацию был намечен на в декабрь 2016 года.Однако в 2016 году работы были остановлены.

Андрей Ульченко