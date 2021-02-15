Первые солнечные станции на Урале будут построены в Артинском районе

Первые три солнечные электростанции в Свердловской области будут построены в Артинском районе, сообщили в пресс-службе правительства региона. Проект будет реализован группой компаний «Хевел» при поддержке Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области. Напомним, стоимость инвестиционного проекта составляет 2,8 млрд руб.

В пресс-службе ГК «Хевел» отметили, что строительство электростанций общей мощностью 37,9 мВт планируется завершить до конца 2021 года, на розничный рынок электроэнергии объекты солнечной генерации будут выведены в 2022 году.

По словам генерального директора Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александра Породнова, инвестагентство окажет содействие при организации взаимодействия инициатора инвестиционного проекта с властями региона и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с предоставлением производственной площадки.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, в перспективе в Свердловской области планируется построить 28 станций, благодаря чему генерирующие мощности Среднего Урала могут вырасти на 137 мВт. Объем инвестиций на возведение новых объектов составит 11 млрд руб.