В Ярославской области пройдут соревнования по зимнему парусному спорту

В Ярославской области на льду Плещеева озера пройдут соревнования по зимним парусным видам спорта, сообщили в региональном департаменте туризма. В сообщении отмечается, что турнир на кубок нацпарка «Плещеево озеро» пройдет с 20 по 23 февраля в селе Веськово рядом с Переславлем-Залесским. Участвовать в соревнованиях будут лыжники и сноубордисты сноукайтеры. Программой турника предусмотрены марафон, фристайл и спид-рейс.

Кроме этого турнира в регионе в конце февраля пройдет еще несколько соревнований по зимним видам спорта. В частности, фестиваль снегоходного спорта «Кубок Поволжья – 2021» будет проведен в центре лыжного спорта «Демино» под Рыбинском 21 и 22 февраля.

27 февраля в санатории «Малые Соли» в Некрасовском районе на реке Солонице состоится первый хоккейный турнир по упрощенным правилам на открытом льду «Pond Hockey Trophy». В департаменте уточнили, что игра будет проходить в формате «трое на трое», без вратарей, возраст игроков может варьироваться от 14 до 80 лет. После окончания матча участников и гостей ждет развлекательная программа.

Дарья Сабаева