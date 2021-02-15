В Челябинской области снизилось качество жизни

Челябинская область потеряла позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни. По итогам 2020 года Южный Урал занял 25 строчку, опустившись с 24 места годом ранее. Таковы результаты исследования «РИА Рейтинг».

Рейтинг составлен на основе анализа 70 показателей, которые характеризуют основные аспекты качества жизни в регионах, в том числе уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень развития малого бизнеса и экономики в целом, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Пятерка лидеров в 2020 году не изменилась. Это Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Белгородская область. В первую десятку входят Краснодарский край, Ленинградская и Воронежская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Калининградская область. Самый низкий уровень качества жизни как и год назад зафиксирован в Республике Тыва. В пятерке аутсайдеров также Забайкальский край, Карачаево-Черкесия, Еврейский АО и Бурятия. Авторы исследования отмечают, что сводный рейтинговый бал по итогам 2020 года снизился у 45 регионов. У большинства изменения незначительные, соответственно уровень качества жизни существенно не изменился. Более чем на два пункта рейтинговый балл изменился у девяти регионов, из которых у пяти зафиксирована позитивная динамика и у четырех отрицательная.