Hublot выпустили часы совместно с Такаси Мураками

В начале 2021 года мануфактура Hublot представила результат первого сотрудничества с одним из самых почитаемых современных художников, японцем Такаси Мураками. В своих работах сочетаются японские традиционные техники, элементы поп-культуры и мультимедийные инструменты. Первый визит на мануфактуру Hublot в 2020 году позволил Такаси Мураками познакомиться с работой часовщиков. Это положило начало творческому процессу, результатом которого стала модель Classic Fusion Takashi Murakami со узнаваемым мотивом художника, улыбающимся цветком. Благодаря системе подшипников, разработанной инженерами Hublot, лепестки цветка вращаются. сердцевина цветка установлена на сапфировое стекло, что создает трехмерный эффект.

В Classic Fusion Takashi Murakami All Black задействована одна из самых провокационных идей Hublot — концепция All Black, изобретенная в 2006 году. Для большего эффекта цветок инкрустирован черными бриллиантами: 456 камней установлены на лепестках и 107 на сердцевине-лице. Внутри часов работает мануфактурный калибр Unico в корпус Classic Fusion c 72-часовым запасом хода. Часы выпущены ограниченной серией в 200 экземпляров.