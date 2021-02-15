В Татарстане в 2021 году реализуют инвестпроекты на 345 млрд рублей

В текущем году в Татарстане планируют реализовать инвестпроекты на 345 млрд руб. Об этом на коллегии Минэкономики региона заявил замглавы ведомства Андрей Иванов.

По его словам, 2021 год планируют сделать началом упаковки и системной реализации новых инвестпроектов. «Те объемы, которые мы видим в настоящий момент времени, это на 2021 год, это 345 млрд рублей общим размером инвестиций, из которых около 150 млрд руб. - это будут инвестиции в капитал», — сказал замминистра.

В данный момент в регионе планируется реализовать не менее 13 проектов. К примеру, они будут реализованы в области химической промышленности, машиностроения и социальной сфере.

"Ъ-Казань"