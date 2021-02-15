На поддержку ЛПХ Пензенской области направят 24,4 млн рублей

В Пензенской области выделят 24,4 млн руб. на поддержку личного подсобного хозяйства в рамках региональной программы в 2021 году. Об этом сообщили в областном правительстве.

Глава региона Иван Белозерцев указал на необходимость оказания адресной помощи ЛПХ. Он дал поручение разработать программу поддержки граждан, занимающихся мясным и молочным животноводством, в том числе в рамках реализации социального контракта. Всего в 2021 году планируется заключить 305 соцконтрактов на реализацию мероприятий по ведению личного подсобного хозяйства.

«ЛПХ являются одной из самых распространенных форм экономической активности граждан, проживающих в сельской местности. В настоящее время в регионе действуют 240 тыс. хозяйств», — отметили в правительстве.

Мария Шахрай