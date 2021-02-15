Восемь молодых нефтяников Прикамья поборются за звание лучших в ЛУКОЙЛе

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на общекорпоративном конкурсе «Лучший молодой специалист года» представят восемь нефтяников. Конкурс пройдет в заочном формате с февраля по май среди молодых специалистов всех организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Жюри будет оценивать трудовые достижения претендентов, профессиональное развитие, научно-техническую деятельность, участие в мероприятиях профсоюза и совета молодых специалистов.

Лучших молодых специалистов предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по итогам 2020 года выбирали в январе. В результате призерами стали 25 человек, восемь из которых представят предприятие на уровне всей Компании. Лидером и обладателем Гран-при по итогам 2020 года был признан технолог ЦДНГ №11 Станислав Змеев.

«Гран-при в этом году мы присвоили в категории «Инженер-технолог по добыче нефти и газа», так как это одна из ключевых номинаций конкурса и в ней была самая напряженная конкуренция. По праву лучшим стал молодой специалист из северного цеха, настоящая юная звезда пермской нефтянки Станислав Змеев. Параллельно с работой в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» в 2019 году он окончил магистратуру пермского «политеха» с отличием и в том же году завоевал награду конкурса профессионального мастерства, стал лучшим молодым специалистом на предприятии, а потом и на уровне всей Компании «ЛУКОЙЛ». Такое удается немногим», – отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Плотников.

Всего на предприятии сегодня трудится 173 молодых специалиста, 105 из которых приняли участие в конкурсе. Жюри оценивало трудовые достижения работников по профессиональным направлениям деятельности, а также их общественную нагрузку.