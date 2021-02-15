На Кубани в 2021 году на капремонт многоквартирных домов направят более 3 млрд рублей

В Краснодарском крае в 2021 году на капитальный ремонт многоквартирных домов направят около 3,3 млрд руб. Планируется отремонтировать 795 домов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Краевой фонд капремонта должен провести отбор подрядчиков и заключить контракты по всем домам до 31 марта. Как сообщи вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий, договоры по 350 домам уже заключены, из них по 63 объектам проводится государственная экспертиза, еще по 421 дому ведутся процедуры торгов.

В домах обновят кровлю, фасады и внутридомовые инженерные системы. Кроме того, в 88 жилых зданиях заменят 261 лифт. Новые кабины поставит лифтовый завод, строящийся в Крымском районе. По словам руководителя предприятия Кахрамана Юлдашева, в этом году на заводе планируют выпустить 600 лифтов.

Как писал “Ъ-Кубань”, в 2020 году в Краснодарском крае в рамках программы капремонта планировалось отремонтировать более 860 домов, за 10 месяцев года ремонт был проведен в 548 из них.

Виктория Колганова