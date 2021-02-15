Альберт Минигареев возглавил МФЦ в Удмуртии

МФЦ в Удмуртии возглавил Альберт Минигареев. Об этом написал министр информатизации и связи республики Тимур Меджитов на своей странице в Facebook.

«МФЦ в Удмуртии — это почти 700 сотрудников, 33 офиса во всех городах и райцентрах, 133 обособленных подразделения и 474 "окна" для предоставления услуг населению. Сегодня учреждение возглавил Альберт Минигареев, человек с опытом цифровой трансформации и видением, как этот опыт можно применить в МФЦ»,— отметил господин Меджитов

Отметим, что ранее МФЦ в Удмуртии возглавлял Андрей Нелюбин. Он занимал этот пост с 2018 года.