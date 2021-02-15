Мошенники похитили у свердловчанок 7,5 млн рублей за счет манипуляций на финансовых биржах

ГУ МВД по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в связи с двумя случаями мошенничества за счет манипуляций на финансовых биржах, рассказал глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. Так, две свердлочанки суммарно потеряли 7,5 млн руб.

Одной из потерпевших оказалась главный агроном коммерческого предприятия из Богдановича, открывшая долларовый счет на валютном рынке Forex. Другая увидела в интернете банковское предложение в сфере инвестирования ценных бумаг и решила пройти анкетирование с указанием своих персональных данных.

«Вскоре после начала финансовых операций с обеими потерпевшими по мобильному телефону связались, якобы, представители бирж. Они попросили оплатить налоги за перевод денежных средств, за комиссии, за страховые премии и так далее. Чтобы сделать это, женщины оформили на себя восемь кредитов, после чего перевели требуемую сумму злоумышленникам, еще не зная, что они таковыми являются», — отметил полковник Горелых.

В результате одна из женщин потеряла 5 млн руб., вторая — 2,5 млн руб. После денежного перевода они перестали выходить с женщинами на связь.

«Прошу граждан запомнить элементарные советы, как не попасть в сети биржевых мошенников. Профессиональные брокеры не донимают людей своими звонками. Если Вас уже обманули, но при этом звонят другие брокеры и предлагают вернуть потерянные средства, это очередная афера. Вы ищете работу, а предлагают путь через трейдинг — игру на бирже. Это распространенная уловка злоумышленников», — подчеркнул Валерий Горелых.