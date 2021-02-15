Более 30 тысяч жителей Ярославской области привились от COVID-19

В Ярославской области более 30 тыс. жителей сделали прививки от коронавируса, сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации. В настоящее время в регионе открыто 46 прививочных пунктов в 30 государственных медицинских организациях. Запись на вакцинацию ведется на едином портале госуслуг и в кол-центрах поликлиник.

Директор департамента Василий Тубашов отметил, что наиболее активно вакцинация проходит в Ярославской больнице №3 и больнице имени Семашко, а также в Рыбинске – в больнице имени Пирогова и в Рыбинской районной поликлинике.

«Среди центральных районных больниц в лидерах Любимская, Гаврилов-Ямская, Некрасовская и Ярославская ЦРБ»,— уточнил господин Тубашов.

В департаменте рассказали, что регион получил очередную партию вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») в количестве 10400 доз. Всего с начала прививочной кампании Ярославская область получила более 43 тыс. доз вакцины «Спутник V».

Дарья Сабаева