«Магнит» запустил в Казани первый дискаунтер

Сеть магазинов «Магнит» открыла в Казани первый дискаунтер «Моя цена», сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что торговая точка заработала на базе магазина «у дома» на улице Космонавтов, 28. Площадь дискаунтера составляет 200 кв. м. Ассортимент состоит из овощей, фруктов, молочных товаров, детского питания, а также продукции местных поставщиков.

В пресс-службе добавили, что весной 2021 года в Татарстане запланировано открытие второго дискаунтера «Моя цена». Он будет открыт в Нижнекамске на улице Чулман, 15а. Его площадь составит около 250 кв. м.

"Ъ-Казань"