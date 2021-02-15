На Ставрополье водитель сбил двух девочек и скрылся

В Ставропольском крае задержан водитель легкового автомобиля, который сбил двух 16-летних девочек и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 40-летний мужчина в станице Григорополисской Новоалександровского района вечером 13 февраля, будучи за рулем машины Ford Focus SE, допустил наезд на двух девочек и скрылся с места преступления. В результате ДТП дети получили множественные травмы и были отправлены в больницу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшим). «Сейчас следователь СКР задержал подозреваемого в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева