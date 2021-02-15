МЧС предупредило об аномальных холодах в Челябинской области

В Челябинской области ожидается аномально-холодная погода. По данным регионального Гидрометцентра, с 16 по 20 февраля в отдельных районах обалсти среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 7 градусов Цельсия и более ниже нормы, сообщает пресс-служба ГУ МСЧ России по области.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуация, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев переохлаждения и обморожения, а также количества ДТП.

По данным Челябинского Гидрометцентра, по ночам температура воздуха в регионе составит -25,-30 градусов Цельсия, днем от -12 до -20. При этом ожидается ветер со скоростью 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с