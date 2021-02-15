В Саратове осудят выбросившую из окна малолетних детей женщину

В Саратове Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летней женщины, которая покушалась на убийство двух малолетних детей (ч. 3 ст. 30 — п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР.

По данным следствия, 17 октября 2020 года женщина выбросила своих малолетних дочерей из окна квартиры, расположенной в доме по Ново-Астраханскому шоссе в Саратове. Детей госпитализировали. В настоящее время их выписали из больницы, они проживают с отцом. В результате психолого-психиатрической судебной экспертизы выяснилось, что женщина не могла и не может осознавать опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства.

«Уголовное дело направлено в суд с утвержденным прокурором постановлением о применении к нему принудительных мер медицинского характера», — уточнили в ведомстве.

Мария Шахрай