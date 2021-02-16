ANT Development представила выставку картин Семена Файбисовича в новом клиентском арт-пространстве Victory Park Residences

Девелоперская компания ANT Development представила в Москве элитный жилой комплекс Victory Park Residences и клиентский офис проекта, который станет новым арт-пространством рядом с Парком Победы. В честь открытия офиса девелопер презентовал картины Семена Файбисовича, которые планирует передать в дар Государственной Третьяковской галерее после экспозиции.

Новый комплекс элитных семейных резиденций расположится в шаговой доступности от одного из крупнейших мемориальных памятников в мире — Парка Победы. Рядом с жилым комплексом компания ANT Development торжественно представила уникальный офис продаж — клиентское арт-пространство Victory Park Residences. Его концепция, а также архитектурное и дизайнерское решения позволят ему стать не просто местом, где потенциальные покупатели смогут узнать информацию о проекте, но и новой арт-средой, где будут регулярно проходить художественные выставки, показы фильмов, лекции и другие культурно-образовательные мероприятия.

Первым арт-событием стала выставка картин знаменитого российского художника Семена Файбисовича из серии «Новый мир». Полотна были созданы в период с 2016 по 2020 год в технологии высокой печати на холстах. В новом клиентском арт-пространстве Victory Park Residences выставка продлится еще месяц, после чего работы планируется передать в дар Третьяковской галерее от компании ANT Development. Специально для мероприятия художник Семен Файбисович записал видеообращение, в котором отметил, что рад быть первым художником, чье творчество представлено в арт-пространстве Victory Park Residences. Сейчас художник находится в Израиле.

Фото: Пресс-служба Ant Development

Торжественную презентацию нового жилого комплекса и офиса продаж провела журналист и бизнесвумен Лаура Джугелия, которая рассказала об уникальности проекта как элемента городской архитектурной среды и важности арт-пространства как открытой площадки для продвижения искусства, отметив также стильную архитектуру, дизайн и технологичные инженерные решения, созданные компанией ANT Development для клиентского арт-пространства Victory Park Residences.

Управляющий партнер ANT Development Гювен Дюндар рассказал о новом жилом комплексе:

«Victory Park Residences стал вторым самостоятельным девелоперским проектом компании ANT Development, но не менее значимым и важным. С уверенностью могу сказать, что этот проект ждал весь рынок недвижимости Москвы. Об этом говорят и покупатели: начиная со старта продаж (в сентябре 2020 года) в проекте продано более 37% квартир площадью более чем 19 тыс. кв. м. В этом комплексе мы хотим создать совершено новый уровень жизни: формат загородной резиденции в центре Москвы. Помимо Парка Победы через дорогу у жителей будет собственный приватный парк, детский сад, галерея для шопинга, спорта, отдыха и развлечений. Наш жилой комплекс станет местом, где каждый житель сможет проявить заботу и любовь к себе и своей семье, а девелопер создает самую щедрую инфраструктуру и формирует уникальную среду для жизни».

Фото: Пресс-служба Ant Development

Специальными гостями презентации стали представители Третьяковской галереи — искусствоведы, руководитель и научный сотрудник отдела новейших течений Ирина Горлова и Сергей Фофанов.

«Со стороны ANT Development намерение о передаче картин Семена Файбисовича в дар Третьяковской галерее — смелый, красивый и щедрый жест, который, как мы надеемся, положит начало долгой дружбе. Создание этого арт-пространства — важный шаг как для самой компании, так и для будущих резидентов жилого комплекса. ANT Development не просто закладывает физический фундамент своих домов, но и духовный вневременной — для их резидентов. Приятно, когда такие крупные компании понимают, что без искусства невозможно сформировать гармоничную личность»,— сказала Ирина Горлова.

Фото: Пресс-служба Ant Development

Сергей Скуратов, создатель архитектурной концепции комплекса, основатель и творческий руководитель архитектурного бюро Sergey Skuratov Architects, также поделился своими впечатлениями о работе над проектом:

«Victory Park Residences не просто жилой комплекс, это многофункциональный ансамбль с обширной инфраструктурой. Мемориальный Парк Победы оказал влияние на архитектуру комплекса — он становится в каком-то смысле частью общей композиции парка и музея, “сопереживая” этому пространству, этому грандиозному мемориалу, району Дорогомилово, взаимодействуя с ними, органично дополняя его».

О проекте Victory Park Residences

Фото: Пресс-служба Ant Development

Жилой комплекс Victory Park Residences расположен в 1 минуте ходьбы от легендарного Парка Победы. Особенность комплекса заключается в богатой инфраструктуре: здесь искусно сочетается все, что позволит резидентам не только активно провести досуг, но и отвлечься от городской суеты, не покидая пределы комплекса. Огромная территория размером с 6 футбольных полей включает в себя 8 элегантных домов, приватный живописный парк, специальные обособленные зоны для барбекю, спортивную площадку и зону для йоги и медитаций, а также детский сад для самых маленьких жителей комплекса. Важным объектом инфраструктуры станет торговая галерея Victory Gallery c магазинами, ресторанами, спа и салонами красоты, океанариумом, кинотеатром и другими развлечениями. Здесь представлены квартиры нескольких типов: с балконами, с угловым остеклением, с приватными патио, а также пентхаусы с собственными террасами.

Комплекс Victory Park Residences, архитектором которого выступил Сергей Скуратов (Sergey Skuratov Architects), откроет свои двери для жителей в IV квартале 2023 года.

О компании ANT Development

Международная компания ANT Development входит в турецкий холдинг Ant Yap и имеет свыше 29 лет опыта в строительстве и девелопменте. На данный момент в портфолио проектов компании, реализуемых в Москве, входят комплекс апартаментов премиум-класса «Поклонная 9», жилой комплекс элиткласса Victory Park Residences, а также клубный дом Soho Noho.

ЗастройщикООО «СЗ «Фонченко» Прроектная декларация на сайте: наш.дом.рф