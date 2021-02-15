Для реконструкции станции метро «Чернышевская» разработана проектная документация

ЗАО «Институт «Трансэкопроект» разработал проектную документацию для выполнения работ по реконструкции наклонного входа и вестибюля станции метро «Чернышевская» в Петербурге. Стоимость работ составила 27,6 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в рамках реконструкции число эскалаторов на станции будет увеличено до четырех, отремонтированы основания стен и обстройки, заменены зонты наклонного входа, частично реконструирован вестибюль.

Работы на «Чернышевской» продлятся 20 месяцев. Начало строительных работ в городской администрации не назвали.