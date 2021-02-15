В Уфе за похищение двух предпринимателей осуждены шестеро человек

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу о похищении бизнесмена. Шестеро человек — Резван Ходжиев, Мухиддин Хайдаров, Дмитрий Подсолихин, Эдуард и Айдар Муллагалеевы, Булат Ихсанов — в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в похищении по предварительному сговору (ч. 2 ст. 126 УК РФ), вымогательстве (ч. 2, 3 ст. 163 УК РФ), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ) и самоуправстве с применением насилия (ч. 2 ст.330 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Суд установил, что в сентябре 2018 года злоумышленники вывезли предпринимателя Андрея Шалаева в лес, заставили раздеться догола, снимая это на камеру. Угрожая убийством и стреляя ему под ноги, требовали отдать им 1,3 млн руб. В ноябре того же года подсудимые потребовали от другого предпринимателя Айдара Хусаенова 300 тыс. руб. Они встретились с потерпевшим и удерживали его в арендованной квартире, угрожая убить. Бизнесмен смог отправить смс-сообщение знакомому, после чего злоумышленники были задержаны.

Обвиняемые вину не признали. Суд назначил Айрату Муллагалееву пять лет в колонии-поселении, Эдуарду Муллагалееву — четыре года и 10 месяцев, Дмитрию Подсолихину — четыре с половиной года, Булату Ихсанову — семь лет и 10 месяцев, Мухиддину Хайдарову — семь с половиной лет, Резвану Ходжиеву — семь лет и восемь месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Влада Шипилова