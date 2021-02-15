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В Волгоградской области капитально отремонтируют детские школы искусств

В Волгоградской области модернизируют три детские школы искусств в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в 2021 году. Об этом сообщили в региональном комитете культуры.

Как уточнили в ведомстве, капитально отремонтируют Кумылженскую детскую музыкальную школу №1, Детскую школу хореографического искусства «Волжаночка» в Волгограде и Светлоярскую школу искусств. Также в учреждения поступят более 40 единиц оборудования. На эти цели выделили порядка 68 млн руб.

Кроме того, в 2021 году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать десять домов культуры, модернизировать две муниципальные библиотеки по модельному стандарту и приобрести семь автоклубов для обслуживания сельского населения области.

Мария Шахрай


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