Выручка от платных парковок в Нижнем Новгороде составит 3 млрд рублей

Выручка от введения платных парковок в Нижнем Новгороде за 12 лет составит более 3 млрд руб. Об этом заявил руководитель цифровых проектов ПАО «Мегафон» Денис Виноградов на заседании комитета по транспорту в законодательном собрании Нижегородской области 15 февраля. По его словам, инвестиции в проект составят более 200 млн руб., еще 500 млн руб. уйдет на операционные расходы.

По условиям концессионного соглашения, 56% от собираемой суммы будет поступать в бюджет города. Эти средства планируется направлять на ремонт городских дорог и строительство перехватывающих парковок.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в январе 2020 года администрация города и ПАО «Мегафон» заключили концессионное соглашение о создании сети платных парковочных пространств по 119 адресам в Нижнем Новгороде. Система должна была заработать в начале 2021 года, но из-за пандемии COVID-19 сроки ее запуска сдвинуты. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что большинство платных парковок начнут работать только в 2022 году.

Андрей Репин