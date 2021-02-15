ВРП Татарстана в 2020 году сократился почти на 3%

По итогам 2020 года валовой региональный продукт (ВРП) республики составил 2 трлн 447 млрд руб. Это 97,1% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Объем промышленного производства составил 2 трлн 721 млрд руб., что на 3,6% меньше, чем годом ранее. В тоже время обрабатывающая промышленность показала умеренный рост (на 2%).

Объем сельского хозяйства в 2020 году вырос на 4%. Собран рекордный урожай зерновых за последние 12 лет, пояснил министр. Объем строительных работ сократился на 4%.

Господин Шагиахметов заключил, что «несмотря на сохраняющуюся высокую степень неопределенности экономических условий для роста реальных доходов населения и перехода к устойчивому развитию экономики» стоит «серьезная и напряженная задача по обеспечению роста ВРП на 3,9% в 2021 году» — до 2 трлн 631 млрд руб.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"