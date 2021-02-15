Росимущество намерено вернуть в федеральную собственность Кипарисовое озеро в Анапе

В арбитражный суд Краснодарского края поступил иск межрегионального управления Росимущества к ООО «Горное озеро», которое с 2017 года владеет участком, на котором расположено Кипарисовое озеро, сообщила организация «Экологическая вахта по Северному Кавказу».

Первое слушание по делу назначено на 3 марта. Росимущество просит суд признать отсутствующим право коммерческой структуры на территорию, поскольку участок сформирован на водном объекте, что запрещено земельным законодательством РФ. На берегу озера расположен памятник природы – роща болотных кипарисов. По данным экологов, активное хозяйственное освоение Кипарисовое озеро, которое началось с приобретением участка компанией «Горное озеро», привело к обмелению водоема и создало угрозу для уникального природного объекта.

Анна Перова, Краснодар