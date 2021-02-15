СК завершил расследование дела экс-начальника ГУ МЧС по Курганской области

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего начальника ГУ МЧС России по Курганской области Олега Рожкова, обвиняемого в превышении и злоупотреблении полномочиями, а также в мошенничестве. Фигурант и его адвокат приступили к ознакомлению с материалами дела, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, в марте-апреле 2018 года Олег Рожков, являясь председателем комиссии по приемке продукции в рамках гособоронзаказа на поставку робототехнического оборудования для МЧС России, принял технику, достоверно зная о ее существенных недостатках. На основании фиктивных актов МЧС России перечислило поставщику более 56,5 млн руб. на оплату непригодных к эксплуатации роботов. Кроме того, с февраля 2019-го по февраль 2020 года руководитель использовал в личных целях специализированную и спасательную технику ГУ МЧС России по Курганской области: квадроцикл, снегоход и строительную технику он эксплуатировал для возведения своего дома и досуга. Также в ходе следствия установлено, что в сентябре 2019 года Олег Рожков, желая избежать снижения зарплаты в связи с истечением срока временного исполнения обязанностей начальника курганского ГУ МЧС, сообщил главному бухгалтеру ведомства недостоверную информацию переназначении на должность. Таким образом он похитил 128 тыс. руб. Помимо этого, в 2018 году, не желая тратить личные средства на покупку мобильных телефонов, Олег Рожков неоднократно давал указания о приобретении средств связи за счет подведомственного учреждения. Впоследствии гаджеты, стоимостью более 160 тыс. руб., передали в его личное пользование.

Олегу Рожкову предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий), ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и двух эпизодов по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). С момента задержания в марте 2020 года он находится под стражей.