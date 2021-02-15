Первым вице-губернатором Белгородской области стал специалист по IT

Руководитель департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников назначен и.о. первого заместителя губернатора, сообщает пресс-служба регионального правительства. Господин Мирошников будет совмещать две этих должности.

«Принял решение назначить Евгения Мирошникова и.о. первого заместителя. В 2020 году он признан "IT-лидером года" по версии всероссийского конкурса "ПРОФ-IT", а это значит, что у нас работает один из лучших специалистов в сфере цифровизации в стране. Цифровая трансформация всех отраслей экономики и социальной сферы — одно из приоритетных направлений развития Белгородской области. Сегодня Цифровая трансформация — базовое направление в любой сфере деятельности»,— прокомментировал назначение врио губернатора Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, Евгений Мирошников «курирует цифровизацию в регионе» с 2016 года. «Имеет степень кандидата технических наук, ранее возглавлял региональные компании в сфере информационных технологий, которые под его руководством вышли на международный рынок»,— охарактеризовали его в пресс-службе.

Сергей Калашников