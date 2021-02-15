Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о приложении, которое приурочено к выставке художницы Сары Зе.

Очень интересный проект представил фонд современного искусства Cartier. Это виртуальная работа американской художницы и скульптора Сары Зе — Night Vision 20/20. Чтобы насладиться работой, достаточно скачать приложение в App Store или Google Play — и все, вы в удивительном мире не то снов, не то галлюцинаций, очень красивом, сказочном. В нем можно бродить, наводя камеру на предметы, можно развернуть ее на себя и даже делать селфи. Очень, к слову, арт-селфи.

Реализовало приложение агентство Cher Ami, а для самой Сары Зе это стало первым опытом работы с дополненной реальностью. Приурочен запуск приложения к выставке художницы в Париже. Называется она Night into day, то есть «Из ночи в день». В основе образов в приложении инсталляции Сары из этой экспозиции. Важно не забыть надеть наушники и включить звук для полного погружения.

Сама же реальная выставка должна была проходить с октября прошлого года по апрель нынешнего, но пандемия смешала планы. Сейчас экспозиция временно закрыта. Но фонд современного искусства Cartier показал класс. Это уже второй случай после экспозиции Клаудии Андухар, когда виртуальный проект, поддерживающий или заменяющий собой закрытую из-за пандемии выставку, чуть ли не менее интересен, чем основной.