«К наиболее благоприятным районам относят Южное Бутово и Митино»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие объекты пользуются большей популярностью у покупателей.

В московских районах, расположившихся между Третьим транспортным кольцом и МКАД, сконцентрирован колоссальный объем предложения — около 65% от общей жилой площади в городе, заявленной в реализацию. Доля предложения за границей МКАД не превышает 5%. Объекты возводятся в девяти районах. В основном это Некрасовка, Солнцево и Южное Бутово, проанализировали эксперты компании Est-a-Tet.

Сейчас в каждом из них представлены в продаже один или два проекта, востребованных у клиентов. Их популярность обусловлена в основном ценами, которые ниже, чем в сопоставимых по параметрам жилых комплексах внутри МКАД, значительно влияние оказывает и развитие транспортной доступности. Перечисленные районы — это локации с уже сформировавшейся застройкой и инфраструктурой. К локациям, которые еще только развиваются, относится разве что Некрасовка, состоящая из «старой» части и развиваемой новой, считают брокеры. Но есть нюансы и недостатки, среди которых, к примеру, соседство с мусоросжигательным заводом и очистными сооружениями.

К наиболее благоприятным для проживания районам эксперты относят Южное Бутово, Митино и Ново-Переделкино. Впрочем, в каждом из них есть свои минусы и плюсы. В районах, удаленных от центра, расположенных между Третьим кольцом и МКАД, но не граничащих непосредственно с автодорогой, сконцентрировано около 20% от общего объема экспозиции. В тройку лидеров вошли Рязанский район, Отрадное и Щукино. За год объем реализованных площадей в новостройках между транспортными кольцами составил 3,7 млн кв. м, в комплексах за пределами МКАД — менее 300 тыс. кв. м.