Виновника массового ДТП в Уфе приговорили к 13 годам колонии

Кировский районный суд Уфы вынес приговор Эдуарду Гайнанову, совершившему массовое ДТП, жертвами которого стали три человека, сообщает пресс-служба суда. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение (ст. 264.1) и в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Осужденный признал свою вину и попросил прощения у потерпевших.

Суд приговорил его к 13 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Также суд взыскал с Эдуарда Гайнанова компенсацию морального вреда в размере 3,5 млн руб.

Авария произошла 13 августа 2020 год около 20.30 ч. на улице Сочинской. 38-летний уфимец за рулем Toyota LC 200 врезался во встречный ВАЗ-2109. После удара ВАЗ-2109 по касательной задел Hyundai Elantra, ВАЗ-2115, Renault Kaptur и Audi A6. Toyota столкнулась со встречным Hyundai Santa Fe. Водитель ВАЗ-2109 и его пассажир погибли на месте. Двое других пассажиров «девятки» получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Один из них скончался на следующий день, не приходя в сознание.

В январе этого года виновник аварии был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. 13 августа во время аварии он также был пьян — освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе 1.200 мг/л.

Майя Иванова