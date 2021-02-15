ВТБ запустил в Нижегородской области банковскую карту с транспортным приложением

Банк ВТБ в Нижегородской области запустил Мультикарту с транспортным приложением «Ситикард». Новая карта сочетает в себе преимущества дебетовой карты и проездного билета. Воспользоваться транспортным приложением на Мультикарте «Ситикард» можно будет по всей области на 6 видах общественного транспорта, также доступны к оформлению льготные проездные.

Транспортное приложение на Мультикарте ВТБ «Ситикард» позволит клиентам расплачиваться в городском транспорте проездным, записанным на банковскую карту, а также бесплатно пересаживаться с одного вида городского транспорта на другой в течение 60 минут. Держателям карты доступно 16 различных видов проездных, в том числе на льготных условиях.

Владельцам Мультикарты ВТБ «Ситикард» также доступны все преимущества дебетовой карты банка, такие как выбор программы лояльности: кэшбэк, бонусы, мили или повышение процентной ставки по сбережениям, а также бесплатные переводы по номеру телефона до 100 тыс. рублей в месяц, доход по накопительному счету до 5,5% годовых и пополнение с карт других банков в приложении «ВТБ Онлайн» без комиссии. Пенсионеры при условии перевода пенсионных выплат на Мультикарту ВТБ помимо этого будут получать проценты на остаток по карте в размере 4% годовых. Обслуживание карты для всех клиентов абсолютно бесплатное.

«ВТБ постоянно совершенствует свои услуги и сервисы, стремясь сделать их максимально удобными для клиентов. Интересная по дизайну, многофункциональная и простая в использовании Мультикарта ВТБ с транспортным приложением «Ситикард» не только расширит возможности по оплате проезда в городском общественном транспорте, но и позволит нижегородцам сократить число необходимых в повседневной жизни пластиковых карт. Особенно удобна Мультикарта «Ситикард» будет для тех, кто имеет право оформить льготный проездной – пенсионеров, студентов и других категорий граждан. Они смогут получать все выгоды от пользования Мультикартой – кешбэк или проценты на остаток по карте, комфортный сервис – и при этом пользоваться картой как проездным билетом в поездках», – отметил руководитель ВТБ в Нижегородской области Игорь Рожковский.

Мультикарта «Ситикард» с транспортным приложением разработана специально для Нижегородской области и имеет уникальный дизайн. Воспользоваться картой для безналичной оплаты проезда можно в автобусах, метро, трамваях, троллейбусах, городских электричках и на канатной дороге.

«Жители региона уже привыкли оплачивать проезд транспортными и банковскими картами. Думаю, что данный сервис также будет интересен нижегородцам», – отметил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Оформить Мультикарту с транспортным приложением «Ситикард» можно в любом отделении ВТБ. Клиентам, имеющим право на льготный проезд, после получения карты для подключения льготного тарифа необходимо будет обратиться в пункты обслуживания «Ситикард», расположенные в 9 крупных городах региона – в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове, Выксе, Сарове, Павлове, Городце, Арзамасе и на Бору. Выпуск и обслуживание карты осуществляются бесплатно. В феврале новая Мультикарта «Ситикард» будет доступна для оформления на базе платежной системы «Мир», а впоследствии также и на базе международных платежных систем Visa и Mastercard.

Пополнить транспортное приложение на Мультикарте «Ситикард» можно в ВТБ Онлайн, на сайте siticard.ru, в мобильном приложении «Ситикард» или в любом отделении Почты России, а также в кассах метрополитена, газетных киосках АО «Роспечать» и салонах связи Tele2. При этом после пополнения счета через ВТБ Онлайн или через сайт siticard.ru необходимо записать это на карту с помощью специальных терминалов проверки баланса в метро или на следующий день непосредственно в транспорте на терминале оплаты проезда.

Банк ВТБ (ПАО)