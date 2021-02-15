Леонида Маркелова признали виновным в получении взятки

Бывшего руководителя Марий Эл Леонида Маркелова по решению Нижегородского райсуда Нижнего Новгорода признали виновным в получении взятки. Об этом сообщает «Интeрфакс».

Напомним, экс-главу региона обвинили в получении взятки в 2017 году. По данным следствия, он получил 235 млн руб. от владельца птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша за помощь компании при получении средств господдержки.

Кроме того, господину Маркелову инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Вину он не признал. Прокуратура запросила для бывшего чиновника 17 лет колонии строгого режима и штраф в 235 млн рублей. Кроме того, гособвинение просит лишить его госнаград и права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.