Свердловские власти выделят 146 млн рублей на строительство 10 новых котельных

Правительство Свердловской области выделит 146 млн руб. на строительство 10 новых котельных, сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона. Строительство рассчитано на два года.

«Все котельные будут оснащены современным энергосберегающим оборудованием и автоматическими системами диспетчеризации. Ввод их в эксплуатацию поможет муниципалитетам сократить затраты на производство тепла, снизить потери ресурса в сетях, и главное – обеспечить стабильно комфортный температурный режим в домах жителей в осенне-зимний период», — рассказал глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов.

Строительство газовых котельных начнется на станции Баженово Белоярского городского округа, в пос. Зайково Ирбитского муниципального округа, с. Покровское Горноуральского городского округа. В 2022 году котельные появятся в с. Нижнеиргинское Красноуфимского округа, в Нижних Сергах, в селах Басмановское Талицкого района, Большой Турыш и Юва Красноуфимского округа. Еще две котельные появятся в Нижней Салде.

В указанный период также будет проведена масштабная модернизация теплосетей в с. Грязновское и Байны городского округа Богданович, а также в Верхней Туре, в Краснотурьинске, в Нижних Сергах, пос. Дружинино и селе Первомайское Нижнесергинского района. На это выделят 120 млн руб.