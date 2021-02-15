Настроены на успех

Будущим кадрам — достойное образование. Такому принципу следует АО «КНПЗ» и продолжает активно реализовывать свой образовательный проект «Школа — вуз — предприятие». Напомним, что в этих особенных классах ребятам помогают изучать науки не только школьные педагоги, но и вузовские преподаватели. Попасть в 10-й «Роснефть-класс» может любой желающий — главное, продемонстрировать хорошие знания в математике, физике и химии. И если ты успешно справился с тестовыми испытаниями, впереди тебя ждут интересные и насыщенные два года школьной жизни.



Этот учебный год, не смотря на эпидемиологическую ситуацию, исключением не стал и оказался особенно насыщенным. В октябре ребята приняли участие в традиционном двухдневном семинаре «Лестница к успеху». Тренинги помогли школьникам прокачать личностные качества, аналитические способности, навыки работы в команде и почувствовать сопричастность к компании «Роснефть». Встреча со специалистами КНПЗ (уже выпускниками «Роснефть-классов») прошла в новом онлайн-формате. В конце января молодые специалисты завода провели для старшеклассников серию открытых уроков, рассказав об основных профессиях отрасли.

В начале февраля при поддержке КНПЗ ребята стали активными участниками уникальной развивающей программы «Молодой нефтяник — лидер нового поколения» — после бизнес-дискуссий и решения практических кейсов ребята получили сертификаты, подтверждающие, что с выбором будущей профессии никто из них не ошибся.

Нефтепереработчики в подрастающей смене тоже не сомневаются: парни и девушки не только учатся, но уже предлагают практические идеи по развитию производства. Вместе с научными руководителями Средневолжского НИИ нефтепереработки школьники готовят проекты, с которыми вскоре выступят на заводской научно-технической конференции. Темы не детские, например — «Оценка уровня серно-окислительной стабильности моторных масел». И таких проектов будущие работодатели увидят восемь! Ничего удивительного: в выпускном «Роснефть-классе» учатся призеры и победители олимпиад различных уровней по химии, физике и истории. В городском конкурсе интеллектуально-инженерного творчества «Энергетика для всех» ребята завоевали три призовых места, в международном конкурсе «Старт в науку» Дарья Павлова стала первой по химии, а Елизавета Лыжова — второй. Параллельно с достижением этих вершин ребята готовятся к главному, единому государственному экзамену. Почти половина выпускников — претенденты на медаль (в прошлом году с отличными результатами закончили школу 9 человек). Ребята имеют все шансы и поступают в лучшие технические вузы страны — московский Губкинский и самарский политех.