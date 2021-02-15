Застройщик долгостроя на Окулова собирается завершить объект

Комиссия по землепользованию и застройке Пермского городского округа рассмотрела заявление ООО «Вавилон» об установлении на участке по ул. Окулова, 79 подзоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6 с высотностью 17 этажей. На указанной территории находится долгострой с высокой степенью готовности — высотный офисно-торговый центр.

Представитель ООО «Вавилон» пояснила, что компания планирует достроить объект. Согласно разрешению на строительство, офисно-торговый центр должен быть 16-этажным. Однако девелопер решил повысить этажность здания до 19 этажей — 17 надземных и 2 подземных. Компания обратилась в городской департамент градостроительства и архитектуры с просьбой внести изменения в разрешение на строительство. В ДГА застройщику отказали, заявив, что сначала нужно внести изменения в правила ПЗЗ, так как сейчас на этой территории установлена высотность в четыре этажа.

«При этом мы ничего не нарушали. В 2007 году, когда строительство только начиналось, был получен градостроительный план земельного участка, по которому на этой территории вообще не было ограничений по высотности», — уточнила представитель «Вавилона».

Комиссия по ПЗЗ проголосовала против смены зонирования на ул. Окулова, 79 и порекомендовала застройщику еще раз обратиться в администрацию и попросить разрешить достроить объект без установления подзоны, так как полученный компанией ГПЗУ, не ограничивающий этажность объекта, все еще действует. При возникновении препятствий члены комиссии пообещали оказать содействие, отметив, что «никто не заинтересован в том, чтобы стоял долгострой».

ООО «Вавилон» зарегистрировано в 2003 году. Учредителем компании является ООО «Мегаполис-Гарант», принадлежащее Светлане Сарксян (55%) и Наиле Старковой (45%). Возглавляет «Вавилон» Татьяна Суворова.