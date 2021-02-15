В Анапе откроется первый в России центр управления муниципалитетом

На текущей неделе в курортном городе будет запущен центр управления муниципалитетом. До сих пор подобные цифровые сервисы муниципального уровня в стране не открывались, сообщает пресс-служба администрации Анапы. Точная дата ввода его в эксплуатацию не уточняется.

Центр будет располагаться на базе Единой дежурной диспетчерской службы города, в него будут стекаться обращения граждан. Для этого его специалисты, закрепленные за различными направлениями (ЖКХ, образование, общественный транспорт, соцзащита и т. д.), будут мониторить информационное пространство, в том числе, социальные сети и мессенджеры. Полученные данные после обработки направятся в соответствующие службы.

На Кубани Центр управления регионом (ЦУР) был открыт в конце ноября прошлого года. Как ранее сообщала пресс-служба администрации края, за первые два месяцы работы ЦУР обработал более 5,5 тыс. сообщений жителей.

Андрей Ульченко