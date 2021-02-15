«Молот-Прикамье» уступил «Челмету»

Хоккеисты «Молота-Прикамье» в Нефтекамске проиграли челябинскому «Челмету» — 2:4. Голы забили Дмитрий Воробьев и Максим Неволин. Это был домашний матч пермской команды, который она вынуждена была провести на нейтральной площадке, поскольку в УДС «Молот» с воскресенья тренируется сборная России по баскетболу. С 18 февраля в Перми пройдет ряд матчей отборочного цикла чемпионата Европы по баскетболу.

Свой заключительный поединок в сезоне «Молот-Прикамье» проведет в Кургане против местного «Зауралья».