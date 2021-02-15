В Нижегородской области стартовал проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» Об этом сегодня сообщил глава региона Глеб Никитин

С 15 февраля по 15 марта жители Нижегородской области могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».

Напомним, инициативные проекты разделены на 8 номинаций: «Наши дороги», «Наша память», «Наш двор», «Спорт для всех!», «Все лучшее – детям!», «Общественные пространства», «Наша инфраструктура» и «Наша инициатива» (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, связанных с ремонтом библиотек или домов культуры).

Жители могут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, приняв участие в голосовании с 16 марта на сайте ВамРешать.рф. В числе остальных критериев: социальная эффективность, готовность жителей принять непосредственное участие в реализации проекта, а также инициативный платеж - до 1%. Остальные средства будут выделены из местного и регионального бюджетов.