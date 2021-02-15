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Валютные риски: Ак Барс Банк приглашает на бесплатный семинар по ВЭД

17 февраля в 15.00 состоится онлайн-семинар по ВЭД, посвященный управлению валютными рисками.

Спикером мероприятия выступит Ксения Новикова – эксперт Ак Барс Банка. На встрече участники обсудят вопросы защиты от валютных рисков, рассмотрят понятие форвардного курса и его применение в инструментах хеджирования. Кроме того, эксперт семинара представит стратегию управления валютным риском для экспортеров и импортеров.

Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Регистрация участников проходит по ссылке.

ПАО «Ак Барс Банк» 16+

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